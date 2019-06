3. Juni 2019, 19:08 Uhr Ernährung Statt Toast mit Marmelade

Die neuen Shakes richten sich an vielbeschäftigte Menschen, die gesund leben wollen. Doch kann man sich daran gewöhnen, Mahlzeiten zu trinken?

Von Björn Finke , Tring

"The future of food", die - vermeintliche - Zukunft des Essens, verbirgt sich an einem eher unspektakulären Ort. Tring ist eine Kleinstadt in den Chilterns, einer hübschen Hügellandschaft nordwestlich von London. Am Rande der Siedlung befindet sich ein Gewerbepark von der Stange: Hallen, flache Bürogebäude, viele Parkplätze. Über einem Eingang prangt ein großes Schild mit der Aufschrift Huel. Wer eintritt, sieht im Empfangsbereich die Produkte des Unternehmens. Wie Kunstwerke in einer Galerie stehen Tüten mit Pulver und Flaschen mit Shakes ...