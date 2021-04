Interview von Bernd Kramer

Welche Künstlerin schafft es in die großen Museen? Welcher Wissenschaftler wird für einen Durchbruch gefeiert, welcher vergessen? Und welche Bewerberin bekommt am Ende den Job? Der Physiker Albert-László Barabási, Professor an der Northeastern University in Boston, will in riesigen Datensätzen die allgemeinen Gesetze des Erfolgs gefunden haben. Man erreicht ihn an einem Donnerstagmorgen in Budapest, seiner Zweitheimat. Er mache einen Spaziergang durch die Stadt, sagt er, im Gehen könne er am besten erzählen.