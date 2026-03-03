Wenn Gas plötzlich teuer wird, ist die Erinnerung an den Frühling 2022 wieder präsent. Wegen der Angriffe der USA und Israels blockiert Iran derzeit die Straße von Hormus. Schiffe mit Tankern voll Flüssigerdgas (LNG) aus Katar können nicht passieren. Auswirkungen sind bereits in Europa und Deutschland zu spüren: Erdgas ist an der Börse plötzlich teurer, bei knapp 60 Euro pro Megawattstunde lag der Preis am Dienstag zwischenzeitlich. Die Angst, dass sich gerade die nächste Erdgaskrise entwickelt, sie ist da.