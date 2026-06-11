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ErdgasHat hier jemand fossile Krise gesagt?

Lesezeit: 4 Min.

Gasturbine von Siemens Energy in Berlin.
Gasturbine von Siemens Energy in Berlin. IMAGO/IPON

Die Welt setzt trotz Irankriegs auf Erdgas. Siemens Energy liefert die Technik – und profitiert enorm. Auch wenn es seine Turbinen jetzt durch die saudische Wüste fahren muss.

Von Nakissa Salavati

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Sogar eine Gasturbine kann leicht wirken, wie sie da hängt und baumelt, mit ihren mehr als 300 Tonnen Gewicht. Diese Fracht ist nicht nur schwer, sie ist auch wertvoll, mindestens mehrere Millionen Euro teuer. Ein Spezialkran hat die Turbine hier am Hamburger Hafen von einem Binnenschiff gehoben und lässt sie gerade auf einen Lastwagen nieder.

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