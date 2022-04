Von Elisabeth Dostert

Was hat jetzt die Shampooflasche mit Wladimir Putin zu tun? Wer unter der Dusche steht, mag vielleicht an den vom russischen Präsidenten angezettelten Krieg in der Ukraine denken. Oder an die Nöte der Menschen in zerbombten Städten. Weiter weg ist der Gedanke an russische Erdgasfelder. Dabei gibt es eine Verbindung. Die Shampooflasche ist farbig, weil im Kunststoff Pigmente stecken und die sind das Ergebnis eines sehr langen Produktionsprozesses, an dessen Anfang Erdgas steht. Aber wenn kein Erdgas mehr aus Russland fließt, geht es um viel mehr als Shampooflaschen. Ein Importstopp hätte schwerwiegende Folgen - für jeden.