In diesem Winter spüren die Deutschen zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre, wie abhängig sie von teurem Erdgas sind. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche eröffnet derweil ein neues LNG-Terminal.

Das Schiff sieht fast friedlich aus, wie es da im Hafen liegt. Das Wasser ist ruhig, keine Welle weit und breit. Wobei das Schiff sowieso viel zu groß wäre, um sich von einer kleinen Welle aus der Ruhe bringen zu lassen. Knapp 300 Meter ist es lang, mehr als 94 000 Tonnen hält es aus und trägt den Namen Energos Force. „Kraft der Energie“ heißt das frei übersetzt.