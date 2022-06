Die deutsche Erdbeere ist in der Krise, und das trotz bester Qualität. Aber wer ist schuld? Die Landwirte, der Handel - oder doch die Kunden? Ein Besuch beim Obstbauern.

Von Michael Kläsgen, Christina Kunkel und Jana Stegemann, Buir

Der Verbraucher lässt sie in diesem Sommer einfach links liegen, die deutsche Erdbeere. An ihr selber liegt es nicht. Das Wetter war fast optimal. Ausreichend Sonne, kaum Hagel, kaum Frost. Trotzdem liegt sie jetzt in den Supermärkten, dunkelrot, voller Aroma und von bester Qualität - und wird dennoch verschmäht.