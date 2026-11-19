Die unfairste Regelung in Bezug auf Steuern in ganz Deutschland steht in Paragraf 28a des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts. Dort ist festgehalten, dass Menschen, die ein Betriebsvermögen von mehr als 26 Millionen Euro erben oder geschenkt bekommen, sich die darauf entfallende Steuer ganz oder teilweise erlassen lassen können. In Deutschland ist diese Regelung im Jahr 2025 dem Statistischen Bundesamt zufolge in 34 Fällen zur Anwendung gekommen. In diesen Fällen wäre eine Steuer von insgesamt 3,9 Milliarden Euro an den deutschen Fiskus geflossen, 3,7 Milliarden Euro davon hat der Fiskus erlassen. Das entspricht einer Steuerbelastung für Erben und Beschenkte von etwa zwei Prozent. Nachweisen mussten die Erben dafür lediglich, dass sie sich die Erbschaft- oder eben Schenkungsteuer aus ihrem verfügbaren Vermögen leider nicht leisten können.