Es klingt einfach: Mehr Geld für den Staat, indem man insbesondere große Erbschaften stärker besteuert. Die Grünen im Bundestag haben jetzt 22 Reformvarianten durchrechnen lassen, doch es stellt sich heraus – jede hat Nachteile.

Es ist ein Thema mit so vielen Fußangeln und Stolperfallen, wie es auch in der Politik nicht allzu häufig vorkommt: Wer die Erbschaftsteuer reformieren will, muss damit rechnen, von Minute eins an mit Kritik und Geschrei von allen Seiten geradezu überschüttet zu werden. Arbeitnehmer fürchten um Oma ihr klein Häuschen, die Finanzminister der Länder sorgen sich um ihre Einnahmen, und die Familienunternehmer sagen das Ende des Abendlandes, mindestens aber des Wirtschaftsstandorts Deutschland voraus, sollte es jemand wagen, ihre massiven Steuerprivilegien auch nur anzutasten.