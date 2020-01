Was bleibt: Wer anderen etwas von seinem Vermögen hinterlassen und Streit ums Erbe vermeiden will, muss vieles beachten.

Wer vererbt, kann viele Fehler machen. Erbrechtsanwältin Ulrike Czubayko erklärt, was schieflaufen kann, und wie man verhindert, dass das Testament die Familie spaltet.

Was ist wichtig, wenn Menschen ihr Erbe regeln wollen und juristischen Beistand suchen? "Die Chemie muss stimmen", sagt Ulrike Czubayko, 56, Notarin und Fachanwältin für Erb- und Familienrecht in Flensburg. Sie ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins.