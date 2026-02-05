Im Spätsommer 2009 witterte Jeffrey Epstein offenbar eine seltene Geschäftschance, und zwar ausgerechnet in Köln. Die weltweite Finanzkrise hatte die dort ansässige Privatbank Sal. Oppenheim in Schieflage gebracht, ein Geldhaus, das sich lange Zeit als feine Adresse für besonders vermögende Kundschaft inszeniert hatte und damit zur größten familiengeführten Bank Europas aufstieg. Als die Bank 220 Jahre nach der Gründung wegen riskanter Geschäfte in Schwierigkeiten geriet, sahen sich die Gesellschafter allerdings zu einem Notverkauf gezwungen.
BankgeschäfteWas wollte Epstein am Rhein?
Lesezeit: 4 Min.
Der verstorbene Sexualstraftäter versuchte 2009 die Kölner Privatbank Sal. Oppenheim zu kaufen. Dabei ging es ihm wohl nicht nur um ein lukratives Investment – er wollte sich offenbar dem Zugriff der US-Behörden entziehen.
Von Petra Blum, Anna Klühspies, Verena von Ondarza und Meike Schreiber, Frankfurt, Hamburg
