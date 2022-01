Schulkinder in Madagaskar: Volle Teller dank internationaler Hilfe. Was aber bleibt, wenn die Helfer abziehen?

Essay von Judith Raupp

Die Holzbänke erinnern an einen Biergarten, auch wenn die Mass und die Brezn fehlen. Dafür bietet die Gartenwirtschaft in Goma im Ostkongo ein einzigartiges Naturschauspiel: Wenn die Sonne hinter den Masisi-Bergen verschwindet, taucht sie den Kivusee in glühendes Rot. Man könnte sich im Urlaub wähnen, stünden nicht die vielen Geländewagen der Vereinten Nationen (UN) und der internationalen Hilfsorganisationen (NGOs) auf dem Parkplatz.