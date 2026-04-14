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BundesregierungWer von der Entlastungsprämie profitiert – und wer nicht

Lesezeit: 2 Min.

Die geplante Entlastungsprämie kommt wohl sehr viel weniger Menschen zugute als von der Regierung beabsichtigt. 
Die geplante Entlastungsprämie kommt wohl sehr viel weniger Menschen zugute als von der Regierung beabsichtigt.  Robert Haas

Union und SPD wollen es Firmen ermöglichen, ihren Beschäftigten 1000 Euro steuerfrei auszuzahlen. Das Modell hat schon mal funktioniert, aber dieses Mal ist einiges anders.

Von Alexander Hagelüken und Vivien Timmler, Berlin

Es klingt erst mal nach einem Geldsegen: Unternehmen dürfen ihren Beschäftigten im Laufe dieses Jahres 1000 Euro steuerfrei auszahlen. Einfach so. Das haben die Spitzen von Union und SPD am Montag als Teil ihres Pakets gegen die steigenden Preise an den Tankstellen und anderswo verkündet. „Entlastungsprämie“ nennen sie diese Maßnahme. Doch in Wahrheit könnte sie sehr viel weniger Menschen in Deutschland zugutekommen, als es den Anschein machte.

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