Von Michael Bauchmüller und Roland Preuß

Es darf jetzt nicht eskalieren. So lautet offenbar der Arbeitsauftrag der Bundesregierung, das wurde diese Woche deutlich. "Aufgrund von finanziellen Sorgen wird in diesem Land in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern", versprach Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag im Bundestag. "Wir werden diese Gesellschaft zusammenhalten", sicherte wenig später Sozialminister Hubertus Heil (SPD) zu - und verwies auf den größten Sozialhaushalt aller Zeiten. Es sind Abwandlungen des Kanzlersatzes "You'll never walk alone."