Von der Energiewende sollen alle etwas haben, schließlich ermöglicht Teilhabe auch Akzeptanz, so die Idee. Deswegen haben die EU und auch Deutschland entsprechende Regeln entwickelt. Ein wesentliches Element des Mitmachens ist die eigene Stromproduktion auf dem Dach. Nun soll es für diese Haushalte mehr Möglichkeiten geben, ihren Strom an andere zu verkaufen oder zu verschenken.