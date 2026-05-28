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„Energy Sharing“Strom mit Nachbarn teilen: So klappt’s

Lesezeit: 3 Min.

Eine Katze sonnt sich auf einer warmen Photovoltaik-Anlage in Bad Tölz. Auch eine Form von „Energy Sharing“.
Eine Katze sonnt sich auf einer warmen Photovoltaik-Anlage in Bad Tölz. Auch eine Form von „Energy Sharing“. Manfred Neubauer

Von Juni an können Nachbarn mehrerer Häuser Solarstrom miteinander teilen. Wie das funktioniert, welche Hindernisse es gibt und wer profitiert.

Von Nakissa Salavati

Von der Energiewende sollen alle etwas haben, schließlich ermöglicht Teilhabe auch Akzeptanz, so die Idee. Deswegen haben die EU und auch Deutschland entsprechende Regeln entwickelt. Ein wesentliches Element des Mitmachens ist die eigene Stromproduktion auf dem Dach. Nun soll es für diese Haushalte mehr Möglichkeiten geben, ihren Strom an andere zu verkaufen oder zu verschenken.

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