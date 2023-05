Energiewende:"Wir müssen den Stromverbrauch intelligent steuern"

Interview von Bastian Brinkmann, Berlin

Hinter Lion Hirth stehen Kakteen auf einem Holzregal. Die haben die Corona-Monate in seinem Büro auch ohne ihn gut überstanden. Hirth, 38, lehrt und forscht an der Hertie School in Berlin. An der Hochschule werden junge Menschen so ausgebildet, dass sie gut Jobs in Ministerien bekommen. Hirth selbst ist auch öfter auf der anderen Spree-Seite im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sein Rat wird hier geschätzt. Hirth gilt als einer der besten Kenner des Strommarkts. Nur wenn der funktioniert, kann Deutschland 2045 klimaneutral werden. Daher soll Hirth jetzt mal erklären, was passiert, wenn von Autos bis Wärmepumpen alles elektrifiziert wird.