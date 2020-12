Von Marc Beise und Alexandra Vecchiato

"Dass man mich nicht will, bin ich gewohnt", sagt Moritz von der Linden mit ruhiger Stimme, und ist gedanklich vermutlich schon einen Schritt weiter. Der Gründer will im Münchner Umland ein Kraftwerk bauen, modern und sauber soll es sein, Arbeitsplatz für Hunderte hochqualifizierte Wissenschaftler, die aus aller Welt ins Voralpenland kämen - mit Familien, Kultur- und Freizeitinteresse, Kaufkraft. Leider will man das Start-up Marvel Fusion nicht da, wo es gerne bauen würde. Was soll's: Der Gründer hat in seinem Geschäftsleben immer noch eine Lösung gefunden.