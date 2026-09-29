Seit Wochen verhandelt die Koalition über eine Reform des Ökostrom-Gesetzes, eigentlich lief es nicht schlecht. Doch nun steht ein Katalog mit 86 Forderungen der CDU/CSU-Fraktion im Raum – und die Zeit läuft davon.

Sage keiner, es gebe bei der Energiewende keine Höhepunkte mehr. Im brandenburgischen Schipkau etwa, wo Anfang dieser Woche das höchste Windrad der Welt errichtet wurde. Mit 365 Metern Höhe ist es fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm – und dort oben soll es erkunden, ob sich in 365 Metern mehr Windstrom ernten lässt als in geringerer Höhe. Ob sich damit dann dereinst noch Geld verdienen lässt, ist eine andere Frage.