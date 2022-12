Von Hendrik Munsberg

Darauf haben 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland lange gewartet, in diesen Zeiten bedrohlich steigender Energiepreise und nun auch fühlbar sinkender Temperaturen. Jetzt aber lohnt sich der Blick aufs Konto: Bis zum 15. Dezember, also bis Donnerstag, so das eherne Versprechen der Bundesregierung, soll bei jedem Rentenbezieher die Energiepreispauschale von 300 Euro eingehen. Viele fühlten sich bisher sträflich vernachlässigt, verglichen mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die vom Staat viel eher solche Unterstützung erhielten.