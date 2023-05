Viele Grundversorger senken im Mai, Juni und Juli die Tarife. Bei den meisten Unternehmen bleibt es aber teuer. Warum das so ist und was Verbraucher jetzt tun können.

Von Andreas Jalsovec

Und sie bewegen sich doch: Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen mittlerweile auch bei den Strom- und Gaskunden der örtlichen Grundversorger an - wenn auch längst nicht bei allen. Das geht aus einer Analyse des Verbraucherportals Verivox hervor. Demnach senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird dabei im Durchschnitt um etwa 14 Prozent günstiger, bei Gas sind es 23 Prozent. Die Rekordpreise der Energiekrise seien damit vorbei. Insgesamt jedoch "bleibt das Preisniveau hoch", heißt es in der Analyse.