Energie aus den USABuy, Baby, buy

Der US-Energieminister Chris Wright kommt aus aus der Öl- und Gasindustrie und hält nicht viel von erneuerbaren Energien.
(Foto: Nathan Howard/REUTERS)

Der amerikanische Energieminister Chris Wright tourt durch Europa und hat nur ein Ziel: Öl, Gas und Atomkraft verkaufen. Der Zoll-Deal mit der EU macht ihm die Sache scheinbar leicht.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Chris Wright macht sich nicht einmal die Mühe, seine Interessen zu tarnen.  Donald Trumps Energieminister ist auf Verkaufstour, knallhart. „Unser Ziel ist es, amerikanische Energie zu unseren Verbündeten überall auf der Welt zu exportieren, sodass sie Energie von verlässlichen Freunden kaufen können“, sagt er. Schließlich sei Energie eine „stabilisierende Kraft“. Und wenn Wright von Energie spricht, dann meint er Öl, Gas, Atomkraft – was wiederum auch nicht weiter wundert. Der Mann kommt schließlich aus der Öl- und Gasindustrie.

