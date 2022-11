OMV-Chef Alfred Stern:"Preisbegrenzungen können falsche Signale geben"

Interview von Caspar Busse

Alfred Stern, 57, hat aus dem obersten Stock des OMV-Hochhauses einen spektakulären Blick über ganz Wien. Seit gut einem Jahr ist der Mann aus der Steiermark Chef des größten Unternehmens in Österreich: 22 000 Mitarbeiter, 36 Milliarden Euro Umsatz, Rekordgewinne. OMV betreibt rund 1800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern und ist im Öl- und Gasgeschäft aktiv. Sterns Vorgänger Rainer Seele musste nach Skandalen gehen, der Neue hat mitten in der großen Energiekrise übernommen.