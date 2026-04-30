Eigentlich hat Wolfgang Schubert-Raab gute Laune. „Ich komme gerade von der Baustelle“, sagt er in die Freisprechanlage seines Autos. Ein Spatenstich im oberfränkischen Eggolsheim, dazu war der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes eingeladen. Der bald scheidende Bürgermeister sei dabei gewesen sowie dessen Nachfolger, ein schöner Termin. Dort sei jetzt ein Wohnbauprojekt gestartet, ein Mehrfamilienhaus.