Eigentlich hat Wolfgang Schubert-Raab gute Laune. „Ich komme gerade von der Baustelle“, sagt er in die Freisprechanlage seines Autos. Ein Spatenstich im oberfränkischen Eggolsheim, dazu war der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes eingeladen. Der bald scheidende Bürgermeister sei dabei gewesen sowie dessen Nachfolger, ein schöner Termin. Dort sei jetzt ein Wohnbauprojekt gestartet, ein Mehrfamilienhaus.
Krieg in NahostBaubranche fürchtet die nächste Krise
Lesezeit: 4 Min.
Bessere Stimmung, mehr Genehmigungen: Eigentlich war die Baubranche hoffnungsvoll für 2026. Jetzt steigen die Preise für Energie und Baustoffe. Und schon werden Erinnerungen an frühere Tiefphasen wach.
Von Leopold Zaak
Lesen Sie mehr zum Thema