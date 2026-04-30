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Krieg in NahostBaubranche fürchtet die nächste Krise

Lesezeit: 4 Min.

Sogar Kräne aufstellen wird teurer wegen der gestiegenen Dieselpreise.
Sogar Kräne aufstellen wird teurer wegen der gestiegenen Dieselpreise. Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Bessere Stimmung, mehr Genehmigungen: Eigentlich war die Baubranche hoffnungsvoll für 2026. Jetzt steigen die Preise für Energie und Baustoffe. Und schon werden Erinnerungen an frühere Tiefphasen wach.

Von Leopold Zaak

Eigentlich hat Wolfgang Schubert-Raab gute Laune. „Ich komme gerade von der Baustelle“, sagt er in die Freisprechanlage seines Autos. Ein Spatenstich im oberfränkischen Eggolsheim, dazu war der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes eingeladen. Der bald scheidende Bürgermeister sei dabei gewesen sowie dessen Nachfolger, ein schöner Termin. Dort sei jetzt ein Wohnbauprojekt gestartet, ein Mehrfamilienhaus.

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