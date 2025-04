Von Nakissa Salavati

Es gibt Dinge, die man lieber gar nicht wissen will. Vielleicht lässt sich so erklären, dass sich die meisten Menschen noch nicht damit auseinandergesetzt haben, wie sich ihr bisheriges Leben in zwei Jahren verändern könnte. Dann nämlich sollen fossile Energien deutlich teurer werden. Alles, was bisher für den überwiegenden Teil der Bürgerinnen und Bürger noch selbstverständlich ist – Verbrenner fahren, mit Erdöl oder Erdgas heizen –, soll dann nicht mehr ganz so selbstverständlich sein.