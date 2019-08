Zeitz (dpa) - Mehrere Kommunen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen Bürger beim bevorstehenden Kohleausstieg besser einbinden. Bei Veranstaltungen in zwei Städten und sieben Landkreisen sollen jeweils 60 Bürger ab September Ideen und Leitlinien zum Strukturwandel in Mitteldeutschland erarbeiten. Zudem können Vorschläge und Anregungen über die Internetseite der Innovationsregion Mitteldeutschland eingebracht werden, wie am Mittwoch in Zeitz bekanntgegeben wurde.