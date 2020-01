Wiesbaden (dpa/lhe) - 260 000 Euro wird die hessische Landesregierung in diesem Jahr an Städte und Gemeinden auszahlen, weil sie an den Pachteinnahmen für Windenergieflächen beteiligt werden. Nach Auskunft des Umweltministeriums haben 2019 sieben Kommunen insgesamt neun Anträge auf Beteiligung an den Pachteinnahmen gestellt, die alle bewilligt wurden. Hintergrund ist, dass Kommunen, die entweder an ihren Gemeindegrenzen oder in unmittelbarer Nähe ein Windrad stehen haben, mit 20 Prozent am wirtschaftlichen Ertrag aus den Pachteinnahmen des Staatswaldes beteiligt werden können.

"Wir brauchen mehr erneuerbare Energie, um angemessen auf die Klimakrise zu reagieren", sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) und ergänzte: "Mit der WindEnergieDividende können auch die Kommunen direkt von der Windenergie profitieren. Das ist wichtig, denn wir möchten die Energiewende gemeinsam mit den Bürgern vor Ort umsetzen." Die Auszahlungshöhe ist den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wurden 2015 noch 25 000 Euro an Kommunen gezahlt, waren es 2018 bereits 222 000 Euro.