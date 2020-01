Wiesbaden (dpa/lhe) - Vom kommenden Jahr an könnte nach Einschätzung des Landesverbandes Windenergie die Zahl der Windräder in Hessen erstmals seit Jahren sinken. Denn Ende 2020 läuft die staatliche Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für 213 Windräder in Hessen aus. Nicht rentable Anlagen würden dann abgebaut oder durch moderne Windräder ersetzt, sagte der Vorsitzende des Landesverbands, Joachim Wierlemann, der Deutschen Presse-Agentur. Das sogenannte Repowering sei aber nicht überall möglich. "In den nächsten Jahren dürften an die 200 Anlagen nicht repowered werden können."

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz trat 2000 in Kraft und garantierte damals dauerhaft eine feste Vergütung für eingespeisten Strom von rund neun Cent pro Kilowattstunde. Nach 20 Jahren muss der Strom der alten Anlagen ab 2021 auf der Strombörse verkauft werden. Dabei werden niedrigere Preise erwartet.

In Hessen war der Windkraftausbau 2019 fast zum Erliegen gekommen. Nur vier neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 14 Megawatt wurden in Betrieb genommen. Laut dem Landesverband Windenergie warten viele Windkraftprojekte noch auf Genehmigungen.