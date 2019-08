Spremberg (dpa/bb) - Vor dem Hintergrund des für Deutschland beschlossenen Kohleausstiegs will das Braunkohleunternehmen LEAG an seinem Brandenburger Standort Schwarze Pumpe Arbeitsplätze mit einem Geschäftsausbau sichern. Unter der Marke "MCR Engineering Lausitz" sollen künftig Leistungen in den Bereichen Maschinen- und Stahlbau sowie der Wartung und Instandhaltung von Baugruppen für Industriekunden angeboten werden, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. In dem geplanten Lausitzer Kompetenzzentrum für Instandhaltung in der LEAG-Hauptwerkstatt in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) sollen rund 300 Mitarbeiter beschäftigt werden.