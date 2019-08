Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf über Strukturhilfen für Kohleregionen begrüßt. Der Bund habe sich bewegt und auch strukturschwache Standorte in den ehemaligen Steinkohlenrevieren in das Sofortprogramm aufgenommen, teilte Hans am Mittwoch in Saarbrücken mit. Insgesamt seien darin jetzt Strukturhilfen von 1,09 Milliarden Euro bis 2038 zugesagt. Hans betonte, der Gesetzentwurf sei "ein wichtiger Schritt, das Versprechen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen, gerade auch im Saarland in die Tat umzusetzen".