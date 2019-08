Volksinitiative will Klimanotstand in Brandenburg

Potsdam (dpa/bb) - Eine Volksinitiative will Stimmen dafür sammeln, dass Brandenburg den Klimanotstand ausruft. Vier der zehn Träger der Kampagne "Klimanotstand in Brandenburg" wollen heute bei der Landespressekonferenz in Potsdam die ersten Unterschriften setzen und den Inhalt der Initiative vorstellen. "Die Klimaziele von Paris müssen in Brandenburg für verbindlich erklärt werden", sagte Mitinitiator Henning Schluß.