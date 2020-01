Potsdam/Jänschwalde (dpa/bb) - Die Braunkohlekraftwerke in der Brandenburger Lausitz sollen nach der Einigung zum Kohleausstieg bis spätestens 2038 abgeschaltet sein. Dabei wird voraussichtlich zunächst das Kraftwerk Jänschwalde von Ende 2025 bis Ende 2028 vom Netz gehen, wie aus dem Ausstiegsplan nach Angaben der Bundesregierung vom Donnerstag hervorgeht. Das Kraftwerk Schwarze Pumpe würde bis Ende 2038 stillgelegt. Der Bund und die vier Länder mit Kohleregionen einigten sich auf den Zeitplan für den Ausstieg.

ABSCHALTUNG: Der Block A des Kraftwerks Jänschwalde bei Cottbus soll Ende 2025 stillgelegt werden, Block B Ende 2027; beide werden der Planung zufolge in Sicherheitsbereitschaft gehalten. Für Block C und D soll Ende 2028 Schluss sein. Das Kraftwerk Jänschwalde ist nach Angaben des Betreibers Leag derzeit das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands, wenn die Blöcke in der Sicherheitsbereitschaft eingerechnet werden. Es soll bereitstehen, wenn die Stromproduktion einmal nicht ausreicht. Im Werk sind rund 850 Mitarbeiter beschäftigt.

In Jänschwalde wurden in den vergangenen zwei Jahren zwei von sechs Blöcken mit je 500 Megawatt vom Stromnetz genommen. Sie befinden sich seitdem in Sicherheitsbereitschaft. Durch die Stilllegung der zwei Kraftwerksblöcke hat die Leag nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 5,2 Millionen Tonnen weniger CO2 ausgestoßen. Das würde rund zehn Prozent der gesamtdeutschen Einsparungen bedeuten. Die beiden Blöcke des Kraftwerks Schwarze Pumpe mit rund 330 Mitarbeitern gehen bis Ende 2038 vom Netz.

LAUSITZ: Alternativ zur Kohle soll ein Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus (IUC) als Kern der Modellregion Gesundheit Lausitz aufgebaut werden. Dabei ist geplant, Forschung, Lehre und Versorgung in neuartiger Weise unter Nutzung der Digitalisierung zu verknüpfen. Die Medizinerausbildung würde dann neu strukturiert.

Zusätzliche Gaskraftwerks-Kapazitäten sollen an bisherigen Kraftwerksstandorten die wegfallende Energie ersetzen, zum Beispiel in Jänschwalde. Die Bundesregierung will mit Brandenburg wie den anderen Kohle-Ländern bis Mai 2020 eine Vereinbarung schließen, um die geplanten Förderprojekte zur Stärkung der betroffenen Regionen umzusetzen.

REAKTIONEN: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem guten Kompromiss für den Klimaschutz, die Entwicklung der betroffenen Regionen und die Beschäftigten. "Ich bin froh, dass wir jetzt Sicherheit für alle Seiten haben." Er kritisierte jedoch: "Es ist viel zu viel Zeit verstrichen, auch Zeit, die Vertrauen gekostet hat in den Regionen." Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte etwa vor einem Jahr ihren Kompromiss zum Ausstieg vorgelegt.

Kritik kam von den Grünen. Die Vize-Ministerpräsidentin und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher sagte, große Strommengen würden erst zwischen 2035 und 2038 abgeschaltet. "Das ist ein klimapolitisch ganz falsches Signal." Sie betonte aber, dass eine Hauptforderung der Grünen aus dem Koalitionsvertrag erfüllt sei: keine weiteren Tagebaue in der Lausitz.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Michael Stübgen (CDU) betonte, die Lausitz bleibe ein Industrie- und Energiestandort. Er sprach wiederum von einem "ziemlich schnellen Ausstiegspfad".

Das Energieunternehmen Leag als Betreiber äußerte sich zunächst verhalten. Es habe die vorgestellten Ergebnisse zur Kenntnis genommen, hieß es. Die Gespräche beim Bund zum Kohleausstieg würden fortgeführt. Die Leag begrüßte das Einverständnis und den Willen der Bundesregierung zur sozialen Flankierung des Ausstiegs für die betroffenen Mitarbeiter.