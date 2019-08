Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg möchte bundesweit Vorreiterregion für die Wasserstoffwirtschaft werden. "Das Potenzial ist gewaltig", sagte Landesenergieminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Vorgestellt wurde eine Studie des Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes im Auftrag des Ministeriums. Allein durch die Ansiedlung von Herstellern, die etwa zehn Prozent des deutschen Marktes bedienten, könnten in Brandenburg 3500 bis 7000 Arbeitsplätze entstehen, wird in der Studie errechnet. Kosten für notwendige Investitionen werden allerdings nicht beziffert.