Osnabrück (dpa/lni) - Das schottische Energieunternehmen Scottish and Southern Energie SSE steigt in den deutschen Strommarkt ein und will Windparks in Nordwestdeutschland bauen. SSE habe vom Osnabrücker Windkraft-Projektentwickler Holt Holding eine 134 Megawatt große Projektpipeline gekauft, teilte das niedersächsische Unternehmen am Freitag mit. Die Projekte haben ein Investitionsvolumen von rund 120 Millionen Euro. Die Anlagen sollen in der Region um Vechta, Cloppenburg und dem nördlichen Emsland entstehen. Mit dem Baubeginn sei Mitte des kommenden Jahres zu rechnen, sagte ein Holt-Sprecher.