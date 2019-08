Aachen (dpa/lnw) - Ein Umweltaktivist hat das Land auf Einsicht in zwei Rechtsgutachten verklagt, die Nordrhein-Westfalen vor der großen Räumung des Hambacher Forsts in Auftrag gegeben hatte. In den beiden Gutachten für das NRW-Innen- und Bauministerium ging es nach früheren Angaben der Landesregierung um die Einschätzung der rechtlichen Situation, nachdem Polizei und örtlich zuständige Kommunen eine Räumung des besetzten Waldes auf Antrag von RWE abgelehnt hatten.