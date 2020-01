Naumburg (dpa/sa) - Nach der Einigung zum Kohleausstieg müssen aus Sicht des Landrats des Burgenlandkreises schnelle Signale folgen, dass der Strukturwandel angepackt wird. Ein wichtiges Ziel sei es, schnell neue Gewerbegebiete im Mitteldeutschen Revier auszuweisen, um Großansiedlungen zu ermöglichen, sagte Götz Ulrich (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Das habe jetzt größte Priorität. Der Burgenlandkreis gehört zum Revier, die Förderung und Nutzung von Braunkohle ist dort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Bei einem Spitzentreffen im Bundeskanzleramt hatten sich Bund und Länder in der Nacht zu Donnerstag auf einen Fahrplan zum Kohleausstieg geeinigt. Spätestens 2038 soll die klimaschädliche Verbrennung von Kohle zur Energiegewinnung enden. Das Kraftwerk Schkopau im Saalekreis soll bis 2034 am Netz bleiben. Zudem sicherte der Bund Milliardenhilfen zu, um den Umbau der Wirtschaft in den betroffenen Revieren zu verbessern und die Infrastruktur auszubauen.