München/Schwerin (dpa/mv) - Strom ist in Mecklenburg-Vorpommern nach Berechnungen des Vergleichsportals Check24 so teuer wie nirgendwo sonst in Deutschland. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden zahle in der Grundversorgung durchschnittlich 1687 Euro, teilte Check24 am Dienstag mit. Bei alternativen Stromanbietern koste die gleiche Menge Strom durchschnittlich nur 1416 Euro. Vergleichsweise teuer seien Anbieter außerdem in Thüringen, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Am günstigsten ist Strom demnach in Bremen. Dort würden für 5000 Kilowattstunden Strom im Grundversorgungstarif durchschnittlich nur 1410 Euro fällig.

Strom ist den Angaben zufolge in den ostdeutschen Bundesländern im Schnitt rund drei Prozent teurer als in den westdeutschen. Als Grund dafür gelten vor allem die hohen Netznutzungsentgelte. Sie machten rund ein Viertel des Strompreises aus. In Ost- und Norddeutschland müssen viele Windkrafträder an das Stromnetz angeschlossen werden. In dünner besiedelten ländlichen Regionen sind relativ gesehen aufwendigere Stromnetze zur Versorgung erforderlich als in Ballungsräumen, so dass auf den einzelnen Verbraucher höhere Kosten entfallen.