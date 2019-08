Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach großen Preissprüngen im vergangenen Jahr bis jenseits der 80 Euro pro 100 Liter haben sich die Preise für Heizöl wieder normalisiert. Der Geschäftsführer des Verbandes für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH), Hans-Jürgen Funke, empfahl daher Ölheizungsbetreibern, jetzt zu bestellen. "Aktuell liegt der Preis unter dem Durchschnittspreis der letzten 100 Tage", sagte Funke am Donnerstag in Frankfurt. Er erwarte jedoch auch keinen so drastischen Anstieg wie im vergangenen Jahr. Damals konnte unter anderem wegen Niedrigwassers weniger Heizöl in Schiffen transportiert werden. Das verknappte das Angebot und trieb die Preise in die Höhe.