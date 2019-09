Mainz (dpa/lrs) - 10 000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz arbeiten in der Erneuerbare-Energien-Branche. Fast 3600 von ihnen sind im Bereich Windenergie tätig, wie Energieministerin Ulrike Höfken (Grüne) in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Mit Blick auf den Klimawandel ergänzte sie: "Rheinland-Pfalz ist beim Ausbau von erneuerbaren Energien grundsätzlich auf gutem Weg: Jede zweite erzeugte Kilowattstunde Strom in Rheinland-Pfalz stammt aus erneuerbaren Energien." Bis 2050 solle das Bundesland unterm Strich weitgehend klimaneutral sein, also unterm Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dieses Ziel auch für ganz Deutschland ausgerufen.