Dalbert will Kommunen an Windkraft-Einnahmen beteiligen

Magdeburg (dpa/sa) - Energieministerin Claudia Dalbert will die Gemeinden stärker an den Erlösen von Windkraftanlagen beteiligen. Das fordert die Grünen-Politikerin in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Höhe der sogenannten Außenbereichsabgabe soll sich nach der Anzahl, Höhe und dem jährlichen Umsatz der Anlagen bemessen. Beteiligen will Dalbert Kommunen im Umkreis von fünf Kilometern um die jeweiligen Anlagen.

Mit den Einnahmen aus der Abgabe könnten die Gemeinden Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität finanzieren und somit die Akzeptanz der Windkraft steigern, begründet die Ministerin ihren Vorschlag. "Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Energiewende kann nur gelingen, wenn möglichst viele Menschen an diesem Projekt teilhaben", schreibt Dalbert. Die Außenbereichsabgabe sei "ein hervorragendes Konzept", um die Bürger an der Windenergie zu beteiligen, sagte Dalbert am Montag.

Der Ausbau der Windkraft war zuletzt fast überall in Deutschland eingebrochen. Dalbert spricht sich deshalb für eine deutschlandweite Abgabe aus. "Ich bin überzeugt, dass wir solch eine Regelung bundesweit benötigen, um den Ausbau der Windenergieanlagen wieder in Schwung zu bringen", sagte Dalbert.