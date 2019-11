Leipzig (dpa) - Mit Mahnwachen, Menschenketten und Blockaden wollen Klimaaktivisten am Wochenende im Leipziger Revier für einen sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle protestieren. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Demonstranten im Leipziger Revier, in der Lausitz erwarten sie Tausende Demonstranten. "Wir wollen an den Orten der Zerstörung mit unseren Körpern das Anhalten der Klimakrise verhindern", sagte Sina Reisch, Sprecherin des Bündnisses "Ende Gelände", am Donnerstag in Leipzig. Mit zivilem Ungehorsam solle Kohleinfrastruktur blockiert werden. Genaue Orte und Zeiten wollte sie nicht nennen.

Auch andere Umweltaktivisten wollen sich an den Protesten beteiligen. Fridays for Future in Leipzig habe etwa eine Demonstration vom Marktplatz in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) zum Kraftwerk Lippendorf mit Menschenkette am Tagebau angemeldet. Eine Genehmigung liege noch nicht vor, so Sprecherin Sophia Salzberger. "Wir wollen hier lokal ein Zeichen setzen", erklärte sie. Dabei solle ein "friedliches Bild" transportiert werden. Einige Leipziger Klimaaktivisten wollen außerdem die Proteste in der Lausitz vor Ort unterstützen, dafür sei ein Bus organisiert worden.