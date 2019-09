Artikel per E-Mail versenden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat Hamburgs Zeitplan für die Abschaltung des umstrittenen Kohlekraftwerks Wedel kritisiert. "Es ist gut, dass Hamburg die Wärmewende vorantreibt", sagte der Grünen-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. "In Bezug auf das Heizkraftwerk Wedel hätte ich mir aber etwas mehr Tempo gewünscht."

Albrechts Hamburger Kollege Jens Kerstan, ebenfalls von den Grünen, hatte zuvor verkündet, das überalterte Heizkraftwerk solle mit der Heizperiode 2024/25 vom Netz gehen und durch ein Gaskraftwerk südlich der Elbe und klimaneutrale Wärme aus verschiedenen Quellen ersetzt werden. "Ziel muss es sein, dass die Kraftwerksleistung schneller heruntergefahren wird und das Kraftwerk vor seiner endgültigen Abschaltung immer seltener läuft", sagte Albrecht. Partikelniederschläge aus dem Kraftwerk sorgen in Wedel seit langem für Unruhe und Kritik.