Kiel (dpa/lno) - Der Ausbau der Westküstenleitung in Schleswig-Holstein kommt voran. Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) überreichte am Mittwoch den Planfeststellungsbeschluss für den 38 Kilometer langen, vierten Bauabschnitt von Husum bis Klixbüll im Kreis Nordfriesland an Netzbetreiber Tennet. Der Netzausbau sei Grundlage für eine erfolgreiche Energiewende, sagte Albrecht. "Schleswig-Holstein ist dabei Pionierland und wir sind mit starken Stromnetzen auf den Zuwachs erneuerbarer Energien vorbereitet."

Neben der sogenannten Mittelachse ist die Westküstenleitung eines der wichtigsten Projekte beim Ausbau der Stromnetze im Norden. Nach Tennet-Angaben sollen die Vorbereitungen für den Bau des vierten Abschnitts umgehend starten.

Von 2023 an soll über die 138 Kilometer lange Westküstenleitung von Brunsbüttel bis zur dänischen Grenze insbesondere der Strom von Windrädern an der Nordseeküste nach Süddeutschland und nach Dänemark weitergeleitet werden. Für den fünften und letzten Abschnitt zwischen Klixbüll und der dänischen Grenze soll in diesem Jahr das Planfeststellungsverfahren beginnen.