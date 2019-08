Freiberg/Hamburg (dpa/sn) - Das Anfang des Jahres gegründete Unternehmen JT Energy Systems will das ehemalige Solarworld-Werk im sächsischen Freiberg übernehmen. Dort soll mit einer Fläche von 42 000 Quadratmetern ein Produktionszentrum für Lithium-Ionen-Batterien und Ladesysteme im Logistikbereich entstehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Geplant ist der Produktionsstart für das erste Quartal 2020. In einem ersten Schritt sollen am Standort Freiberg rund 200 Arbeitsplätze entstehen.