Hauzenberg (dpa/lby) - Der Streit um einen Windpark in Niederbayern geht weiter. Seit vor einem Jahr Überlegungen der Baywa r.e. bekannt wurden, auf dem Ruhmannsberg im Landkreis Passau Windkrafträder zu errichten, herrscht Unruhe in der Region. Kritiker sagen, die 230 Meter hohen Anlagen würden zu nah an bewohnte Gebäude gebaut.