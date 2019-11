Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) hat den Umgang des angeschlagenen Windanlagenbauers Enercon mit Gewerkschaften kritisiert. "Enercon hat sich stets geweigert, mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten", sagte Lies am Dienstagabend in Hannover. Darin zeige sich einer der größten Fehler von Enercon, denn Gewerkschaften könnten sich in schwierigen Zeiten einbringen, indem sie beispielsweise an Konzepten zur Fortführung eines Unternehmens mitarbeiten.

Enercon hatte am Freitag angekündigt, wegen der schlechten Marktlage bis zu 3000 Stellen abzubauen, und dabei die Energiepolitik der Bundesregierung mitverantwortlich gemacht. Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig wird am Mittwoch zu einem Treffen mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in Hannover erwartet. Althusmann reist anschließend nach Aurich, wo Enercon seinen Sitz hat, um auch mit dem Landrat und der Gewerkschaft IG Metall zu sprechen. Sollten bei diesem Treffen auch Mitglieder der Geschäftsführung von Enercon teilnehmen, wäre das laut Lies ein "wichtiges Signal."