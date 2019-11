Hannover (dpa/lni) - Wegen der Krise in der Windindustrie und des Abbaus von rund 3000 Stellen bei Enercon wird der Chef des Windkraftanlagenbauers, Hans-Dieter Kettwig, heute in der Staatskanzlei in Hannover erwartet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat zum Krisentreffen geladen, auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) wird teilnehmen. Althusmann reist anschließend nach Aurich, wo Enercon seinen Sitz hat, um auch mit dem Landrat und der Gewerkschaft IG Metall zu sprechen. Weil wird am Samstag mit Energieminister Olaf Lies (SPD) nach Aurich fahren, um mit Arbeitnehmervertretern zu sprechen.

Enercon hatte am Freitag angekündigt, wegen der schlechten Marktlage bis zu 3000 Stellen abzubauen, und dabei die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert. Von dem Stellenabbau dürften Ostfriesland und Magdeburg jeweils zur Hälfte betroffen sein.