Hamburg (dpa/lni) - Der dänische Energieversorger Ørsted hat einen ersten Kunden für seinen geplanten Windpark Borkum Riffgrund 3 vor der niedersächsischen Küste gefunden. Der Chemiekonzern Covestro aus Leverkusen werde über zehn Jahre hinweg 100 Megawatt des produzierten Öko-Stroms zu einem zuvor vereinbarten Preis abnehmen, teilte Ørsted am Mittwoch in Hamburg mit. Das sei ein erster Schritt, um stabile Einnahmen für einen Teil der Stromerzeugung aus Borkum Riffgrund 3 zu sichern, sagte Ørsted-Offshore-Chef Martin Neubert.

Das Unternehmen will 53 Kilometer vor Borkum den ersten Offshore-Windpark bauen, der ohne Subventionen auskommt. Das Projekt ist aus drei kleineren Vorläuferparks entstanden und umfasst nunmehr eine Leistung von 900 Megawatt. Die Zuschläge aus den Ausschreibungen wurden 2017 und 2018 erteilt. Eine endgültige Entscheidung über die Investition ist allerdings noch nicht gefallen. Sollte der Windpark gebaut werden, so soll er 2025 vollständig in Betrieb gehen.