Internationales Wasserstoff-Symposium beginnt in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Das Internationale Wasserstoff-Symposium der norddeutschen Industrie- und Handelskammern beginnt heute in Hamburg. Rund 730 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Forschung wollen zwei Tage über das Potenzial der Wasserstofftechnologie diskutieren. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), werden erwartet.

Wasserstoff gewinnt als Energiespeichertechnologie immer größere Bedeutung und ist für den Norden mit seinem im Überfluss vorhandenen Wind besonders interessant. Wird Windstrom in Wasserstoff umgewandelt, kann er zum Beispiel in den Bereichen Mobilität, Industrie, synthetische Kraftstoffe und in der maritimen Wirtschaft eingesetzt werden.