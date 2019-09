Hamburg (dpa) - Das Hamburger Fernwärmenetz ist wieder in städtischer Hand. Nachdem die Europäische Kommission bereits im April grünes Licht für den Rückkauf gegeben hatte und nun auch die Einspruchsfrist abgelaufen sei, hätten die städtische Beteiligungsgesellschaft HGV und der bisherige Mehrheitseigner Vattenfall den notariellen Kaufvertrag zur Rückübertragung der restlichen 74,9 Prozent der Wärmegesellschaft für 625 Millionen Euro unterzeichnet, sagten Finanzsenator Andreas Dressen (SPD) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag.

"Mit der nun erfolgten Unterschrift unter den Kaufvertrag für das Fernwärmenetz ist die Umsetzung des Volksentscheides von 2013 abgeschlossen", sagte Dressel. Vor der Fernwärme waren bereits das Strom- und das Gasnetz wieder in städtische Hand gebracht worden. "Das ist der finale Akt in einem Stück mit vielen Wendungen, und zum Glück gibt es ein Happy End", sagte Kerstan. Der Rückkauf erfolge in einer entscheidenden Phase, "in der es noch gelingen kann, den Klimawandel zu bekämpfen". Mit der Dekarbonisierung der Wärme in Hamburg wolle man bis zu 300 000 Tonnen CO2 bis 2030 einsparen.