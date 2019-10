Halle (dpa/sa) - Das Land Sachsen-Anhalt ist Spitzenreiter in Deutschland bei der Erzeugung von Bioethanol. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Halle vom Donnerstag wurden im vergangenen Jahr 419 044 Tonnen des Energieträgers produziert. Das waren etwa 66,4 Prozent der deutschlandweit erzeugten Menge von 630 683 Tonnen. Im Vergleich zu 2017 lag die Produktion in Sachsen-Anhalt in etwa gleich.

Im Jahr 2018 wurden im Land 535 449 Tonnen Biodiesel erzeugt, was einer Steigerung um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach, wie die Behörde weiter mitteilte. Damit wurden Sachsen-Anhalt 16 Prozent der gesamten Deutschlands erreicht. Bioethanol wird den Angaben zufolge aus Erzeugnissen wie Getreide und Zuckerrüben hergestellt, Biodiesel vorwiegend aus Ölpflanzen wie Raps.